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ÇOMÜ'den 60+ Bireylere Tazelenme Programı

ÇOMÜ\'den 60+ Bireylere Tazelenme Programı

ÇOMÜ, 60 yaş üzerindeki bireyler için sosyal ve akademik gelişim amaçlı bir program başlattı.

21.10.2024 13:46
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde 60 yaş üzerindeki bireylere yönelik "Tazelenme Üniversitesi Programı" açıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılış dolayısıyla üniversitenin Anafartalar Yerleşkesi'nde düzenlenen program öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Tazelenme Üniversitesinin 60 yaş üzeri bireylerin sosyal yönden gelişmelerini, güncel teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda nitelikli şekilde eğitilmelerini planladıkları bir program olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır bugüne ulaşmak için ilgili dernekler ve bakanlıklarla çalıştıklarını anlatan Erenoğlu, şunları dile getirdi:

" Türkiye'de dört örneği var bunun, biz beşinci olduk ama ana kampüs sıfatını YÖK'ten almış durumdayız. Hocalarımız, gönüllülük esasıyla 60 yaş üzerindeki büyüklerimize dersler verecekler. Çeşitli alanlarda 60'a yakın gönüllü akademisyenimiz var. Yoğun bir talep oldu. Yedek liste bile doğdu. Yedek listeyi de mağdur etmemek için farklı çözümler üreteceğiz. Tazelenme Üniversitesinde herhangi bir branşlaşma yok. Belirlenen eğitim programında 4 sene boyunca okuyup başarılı olduktan sonra Tazelenme Üniversitesi diplomasını vereceğiz.

Kentimiz ve ülkemiz için nitelikli bir çalışma oldu. Projeyi Yükseköğretim Kalite Kuruluna da sunduk."

Erenoğlu, katılımcıların artık ÇOMÜ'nün öğrencisi olduklarını, kimlik kartlarının verileceğini, sosyal ve özlük haklarından yararlanacaklarını, kütüphaneye ve kampüslere girebileceklerini sözlerine ekledi.

"60 yaş üzerindeki kişilerin hayatını yalnız yaşamamasını istedik"

Tazelenme Üniversitesi Programı'na katılan Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar da projeyi Çanakkale'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Tazelenme Üniversitesinin kurulması için 3 yıldır mücadele vererek bugünlere getirdik. 60 yaş üzerindeki kişilerin hayatını yalnız yaşamamasını, kendine bakmasını ve burada hayatı bulmasını istedik." dedi.

Eğitime katılan sosyolog Tomris Özgüroğlu da güzel bir eğitim programının hazırlandığını, örneklerinin yurt dışında da olduğunu ve bu sistemin Türkiye'ye gelmesini muhteşem bulduğunu dile getirdi.

Özgüroğlu, hem sosyalleşmek hem de beyin aktivitelerinin güçlenmesi açısından bu tür destekleyici programlara ihtiyaç olduğunu ve yaygınlaşmasını istediklerini ifade etti.

Tazelenme Üniversitesi Programı kapsamında katılımcılar, "Bilişim Teknolojileri", "Sağlığın Sosyal ve Çevresel Belirleyicileri", "Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite", "Mevcut Yapıların Deprem Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler"i, "Finansal Okuryazarlık", "Giysi Tasarımı", "Yosunların Ekolojik ve Ekonomik Önemi", "Deneysel Atölye", "Temel Seramik Eğitimi", "Temel Sanat Eğitimi", "Su Ürünlerinde Zoonotik Hastalıklar", "Türk Kahvesi Fincanı Üretimi", "Desen/Karakalem Eğitimi" dersi görecek.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ'den 60+ Bireylere Tazelenme Programı - Son Dakika

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