ÇOMÜ Öğrencisi Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ÇOMÜ Öğrencisi Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

ÇOMÜ Öğrencisi Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ÇOMÜ Rektörlüğü ise taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.

29.04.2024 09:45
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zeliha Güneş (24) bisikletiyle dolaşmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine geldi.

Sezai Ç. (65) idaresindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Kocadere köyü yakınlarında seyir halindeki Zeliha Güneş'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan ÇOMÜ öğrencisi Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeliha Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOMÜ'den taziye mesajı

ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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