Contemporary Istanbul 21. edisyonunda 38 bin 500 kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Contemporary Istanbul 21. edisyonunda 38 bin 500 kişiyi ağırladı

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Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda 16 ülkeden 70 galeri, 736 sanatçı ve 1372 eser İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Fuarı beş gün boyunca 38 bin 500 kişi ziyaret ederken yurt dışı ziyaretçi sayısı önceki edisyona göre yüzde 50 arttı.

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu, 16 ülkeden 70 galeri, 736 sanatçı ve 1372 eseri İstanbul'da sanatseverlerle buluşturdu.

Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfından (CIF) yapılan açıklamaya göre, Akbank ana partnerliğinde düzenlenen fuarı beş gün boyunca 38 bin 500 kişi ziyaret ederken, yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı önceki edisyona göre yüzde 50 arttı.

Fuara ilk kez 22 galeri katılırken, 37 ülkeden VIP konuklar ve 148 farklı kurumun temsilcileri İstanbul'da ağırlandı.

CI21 kapsamında Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle farklı sanat coğrafyalarından galeriler ve sanatçılar İstanbul'daki sanat ortamıyla buluşturuldu. Focus Asia kapsamında Hong Kong, Şangay, Tokyo, Seul, Yeni Delhi ve Singapur'dan galeriler fuarda yer aldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 21. edisyonun ardından yaptığı değerlendirmede, fuarın yeni uluslararası ilişkiler kurulması açısından önemli olduğunu ve gelecek yıl Focus Germany programıyla Almanya'ya odaklanacaklarını belirtti.

CIF Dialogues kapsamında gerçekleştirilen programda ise uluslararası sanat dünyasından isimler, koleksiyonerlik, sanat hamiliği, kültür kurumlarının dönüşümü, mimarlık, teknoloji ve sanat ilişkisi gibi başlıkları ele aldı.

Sanat Tersane Istanbul'a yayıldı

CI21 kapsamında düzenlenen Contemporary Istanbul x Tersane Istanbul Heykel Parkuru ile 12 heykel, Tersane Istanbul'un farklı noktalarında izleyiciyle buluştu. Parkurda Jaume Plensa, Arne Quinze, Bahadır Baruter, Bernar Venet, Ecem Yerman ve Johnny Depp'in de aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri sergilendi.

Fuarda ayrıca Oddviz'in "İstanbul Kara Surları" adlı eseri İstanbul Valiliği koleksiyonuna dahil edildi.

Contemporary Istanbul, gençlerin çağdaş sanatla buluşmasını desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerine ücretsiz giriş imkanı da sundu. Uygulamadan 1250 öğrenci yararlanırken, güzel sanatlar liselerinde eğitim gören 300'den fazla öğrenciye de Akbank tarafından özel rehberli turlar düzenlendi.

Contemporary Istanbul, 2027'de düzenlenecek 22. edisyonunda Focus Germany programını hayata geçirecek. Program kapsamında Almanya'nın Berlin, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Köln kentlerindeki sanat ekosisteminin Türkiye ile buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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