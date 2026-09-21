Contemporary Istanbul 23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da 21. kez kapılarını açıyor

İstanbul'da bu hafta çağdaş sanat fuarlarından konserlere, tiyatro oyunlarından opera ve sergilere kadar birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Haftanın öne çıkan etkinliklerinden Contemporary Istanbul, 23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da 21. kez düzenlenecek. Fuarda 16 ülkeden galeriler, uluslararası sanatçılar, kamusal yerleştirmeler ve söyleşiler yer alacak.

Artweeks Istanbul'un "Collectors" edisyonu da hafta boyunca Akaretler Sıraevler'de ziyaret edilebilecek. Banu ve Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ile Tansa Mermerci koleksiyonlarından seçkilerin yer aldığı etkinlik, 8 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Fringe Festival'in 8. edisyonu, kentin farklı noktalarında tiyatro, dans ve performans sanatlarını bir araya getiriyor. Festival kapsamında gösterilerin yanı sıra 26 Eylül'e kadar atölye, söyleşi ve buluşmalar düzenlenecek.

"15. Beyoğlu Sahaf Festivali", 27 Eylül'e kadar Eski Fransız Yetimhanesi'nde kitapseverleri ağırlıyor. Festivalde sahaf ve kitap stantlarının yanı sıra imza günleri, söyleşiler, dinletiler düzenleniyor.

"36. Akbank Caz Festivali", 26 Eylül'de başlayacak. 11 Ekim'e kadar sürecek festivalin ilk hafta sonu programında Corda Quintet, Danae Palaka, Joe Armon-Jones ve Momoko Gill gibi sanatçı ve grupların konserlerinin yanı sıra caz söyleşileri de yer alacak.

"6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 24 Eylül'de kapanış konserini Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapacak. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra ücretsiz masterclass programları ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

"İstanbul Oktoberfest" ise 26-27 Eylül'de LifePark'ta gerçekleştirilecek. Festivalde müzik, geleneksel lezzetler, oyunlar, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Müzik

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, hafta boyunca konserlere ev sahipliği yapacak. Edis bugün, Mabel Matiz 22 ve 23 Eylül'de, Aşkın Nur Yengi 25 Eylül'de, Gülşen 26 Eylül'de ve Zara 27 Eylül'de sahne alacak.

KüçükÇiftlik Park'ta Metro Boomin 22 Eylül'de, Şebnem Ferah ise 24 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Blind İstanbul'da Seda Erciyes 23 Eylül'de, Kaan Tangöze 24 Eylül'de, Gaye Su Akyol ise 26 Eylül'de konser verecek.

Dünya müziğinin önde gelen isimlerinden Sami Yusuf, 27 ve 28 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

"İstanbul Arası" etkinliği kapsamında Büyük Ev Ablukada, 25 Eylül'de Kabataş'tan hareket edecek vapurda konser gerçekleştirecek. İBB Kültür AŞ'nin düzenlediği etkinlikte müzik, tiyatro ve rehberli anlatım aynı yolculukta buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 25 ve 26 Eylül'de Royal Philharmonic Orchestra konserlerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) yeni sezon programı kapsamında 23 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda "Beethoven'ın 9.Senfonisi" konserini verecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaşam öyküsü ve eserlerinin holografik teknolojiyle sahneye taşındığı "Amadeus Mozart Hologram Deneyimi", 26 Eylül'de Beyoğlu Sahne'de izleyiciyle buluşacak. Deneyimde canlı bir kuartetin performansı ile holografik teknoloji bir araya getirilecek.

Tiyatro

BKM yapımı "Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin", 22 Eylül'de Maximum UNIQ Hall'da sahnelenecek. Oyun, annesinin hafızasını giderek kaybetmesi ve ablasıyla yaşadığı sorunlar arasında hayatını sürdürmeye çalışan Figen'in hikayesini anlatıyor.

"Şebbaz" da 22 Eylül'de Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Yapım, Karagöz ve gölge oyunu geleneğini çağdaş sahneleme teknikleriyle bir araya getiriyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı "Ballı Süt", 26 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyun, geçmişleriyle yüzleşen iki kız kardeş üzerinden aile ilişkilerini ele alıyor.

Sergiler

Borusan Contemporary'nin yeni sezon sergileri "Zaman Mekan Geometri" ve "Perili", 15 Ağustos 2027'ye kadar sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul Modern'de "Aynı Mavinin Altında", "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" ve "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergileri ziyaret edilebilecek. Müzede yarın sanatçı Bettina Pousttchi ile söyleşi de gerçekleştirilecek.

"HERITAGE - Gelecek Geçmişin İzinde Şekillenir" sergisi, 26 Eylül'de Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da açılacak.

Yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu'nun yapay zeka araçlarıyla ürettiği eserlerinden oluşan "Kameranın Ölümü" başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, 31 Ekim'e kadar görülebilecek.

Türk-Macar askeri ilişkilerinin tarihsel serüvenini gözler önüne seren "Askeri Yoldaşlık Anıları" sergisi, 18 Eylül'de Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde 9 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçılar Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün imzasını taşıyan "İki Fırça Bir Ahenk" tezhip sergisi, 30 Eylül'e kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda devam edecek.

Ud ve çello virtüözü, bestekar ve ressam Şerif Muhiddin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan "Şerif Muhiddin Targan Sergisi", 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek.

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi", atölyelerle birlikte 27 Eylül'e kadar Birlik Vakfı Genel Merkezi Sergi Salonu'nda konuklarını kabul edecek.

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hazırlanan ve Karaköy Palas'ın mimarı Giulio Mongeri'nin çalışmalarına odaklanan "Temas" sergisi de 1 Ekim'e kadar Karaköy Palas'ta incelenebilecek.