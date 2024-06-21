Continental AG, Hefei'deki lastik fabrikasının dördüncü fazını faaliyete geçirdi - Son Dakika
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Continental AG, Hefei'deki lastik fabrikasının dördüncü fazını faaliyete geçirdi

Alman otomobil parçası tedarikçisi Continental AG, Çin'in Hefei şehrinde bulunan lastik fabrikasının dördüncü fazını faaliyete geçirdiğini duyurdu. Bu yeni projeyle birlikte şirketin Çin'deki yıllık lastik üretim kapasitesinin 2027'de 18 milyona ulaşması bekleniyor. Continental AG, Çin pazarına olan güvenini ve yerelleştirme stratejisine olan bağlılığını vurgulayarak, Çin'deki yerel üretim ve Ar-Ge gücünü geliştirmeye devam ediyor.

21.06.2024 10:18
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HEFEİ, 21 Haziran (Xinhua) -- Alman otomobil parçası tedarikçisi Continental AG, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki lastik fabrikasının dördüncü fazını faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Hefei'deki fabrika, Continental AG'nin Çin'de mülkiyeti tamamen kendine ait ilk lastik üretim üssü. Perşembe günü faaliyete geçen yeni projeyle birlikte şirketin Çin'deki yıllık lastik üretim kapasitesinin, 2027'de 18 milyona ulaşması bekleniyor.

"Dördüncü aşamanın devreye girmesi, Continental AG'nin Çin'deki gelişiminde başka bir önemli dönüm noktasını teşkil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Çin pazarına olan güçlü güvenimizi de ortaya koyuyor" diyen Continental Çin'in Başkan ve CEO'su Enno Tang, şirketin yerelleştirme stratejisine bağlı kalarak Çin'deki yerel üretim ve Ar-Ge gücünü geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Continental AG'nin Hefei'de Eylül 2009'da açılan lastik fabrikası, 667.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Şirket, 2011 yılından bu yana Çin pazarı ve Asya Pasifik bölgesindeki diğer pazarlar için binek otomobil ve hafif ticari araç lastikleri üretiyor.

An itibarıyla Continental AG'nin Çin'deki 23 üretim üssü ve 28 Ar-Ge merkezinde yaklaşık 17.600 kişi çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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