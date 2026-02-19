Cooper'dan Filistin Açıklaması - Son Dakika
Cooper'dan Filistin Açıklaması

19.02.2026 03:18
İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, güvenlik için iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in güvenliğine destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Ancak güvenlik, Filistinlilerin güvenlik ve egemenliğini reddeden, sonu gelmeyen ve onur kırıcı bir işgalle sağlanamaz." dedi.

Cooper, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bölgede şiddeti sona erdirecek, daha iyi bir gelecek hazırlayacak, terörsüz ve işgalsiz kalıcı bir barışı sağlayacak fırsatın bulunduğunu ifade eden Cooper, "İki yıldan uzun bir sürede yaşanan insani kayıp, hayal edilemez boyutta. Aileler parçalandı, topluluklar yok oldu ya da yerinden edildi. Yaşanan travma, nesiller boyu devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının 70 bin Filistinlinin öldüğü bir savaşa dönüştüğünü belirten Cooper, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin liderliğinde, farklı ülkelerin yürüttüğü yoğun diplomatik efor ile bugün ateşkes sağlandı." dedi.

Cooper, ateşkesin kırılgan olduğuna işaret ederek, ateşkesin başından bu yana Hamas'ın İsrail güçlerine saldırdığını, İsrail'in ise 600'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

"İsrail hükümetinin Filistin ekonomisini boğmaya çalıştığını görüyoruz"

"Gazze, savaş ve barış arasındaki iki insansız alan arasına sıkışmamalı." diyen Cooper, 4 noktada acil adım atılması gerektiğine dikkati çekti."

Cooper, bunların başında Hamas'ın silah bırakmasını ve Hamas'ın Gazze yönetiminde olmaması gerektiğini sayarken, İsrail ordusunun da Gazze'den çekilmesi gerektiğini belirtti.

İstikrarlı bir Filistin yönetimi oluşturulmasının öneminin altını çizen Cooper, Batı Şeria'nın istikrarsızlaştırılmasına da karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

Bunun Filistin devletinin yaşaması için önemli olduğunu söyleyen Cooper, "İsrail hükümetinin Filistin yönetimine ait olan vergi gelirlerine el koyarak Filistin ekonomisini boğmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Cooper, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olayları ve kurulan yasa dışı yerleşim yeri sayısında artış olduğunu belirterek bunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğuna dikkati çekti.

Bu tür saldırıların toplumlar arasında terörü körüklediğini söyleyen Cooper, "Bu durum sadece İsraillileri ve Filistinlileri daha güvensiz hale getiriyor." ifadesini kullandı.

"İki devletli çözüm tek yoldur"

Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu kaydeden Cooper, bölgede soğuktan, açlıktan ve gerekli tıbbi bakımı görememekten ölenlerin olduğunu belirtti.

Cooper, tıbbi yardımlara uygulanan kısıtlamaların ihtiyaçların karşılanamamasına sebep olduğunu, İsrail hükümetinin yabancı STK'lara uyguladığı kısıtlamaların ise insani durumu daha da riskli hale getirdiğini vurguladı.

Geçen yılın eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını hatırlatan Cooper, "İngiltere, İsrail ve İsraillilerin güvenliğine güçlü şekilde destek vermeye devam ediyor. İki devletli çözüm, normalleşme, bölgesel entegrasyon ve barış içinde bir arada yaşama ile bölgeyi dönüştürecek tek yoldur. Ancak güvenlik, Filistinlilerin güvenlik ve egemenliğini reddeden, sonu gelmeyen ve onur kırıcı bir işgalle sağlanamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA

