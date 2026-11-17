COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylem Gündemini ilerletebilmek, bugün geldiğimiz noktayı daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla bir Örtü Karar alacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin ilk taslak metni yayınladık, geri dönüşleri aldık. İkinci taslak metni de yarın yine sizlerle paylaşacağız." dedi.

Bakan Kurum, "2030 Öncesi Hedeflerin Yükseltilmesine İlişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2030 yaklaşırken iklim hedeflerini sahada görülen sonuçlara dönüştürmenin önemine değindi.

Emisyon azaltımını hızlandırırken kalkınma önceliklerini, enerji güvenliğini, istihdamı ve adil geçiş ihtiyacını aynı çerçevede ele almak gerektiğine dikkati çeken Kurum, Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu hedefler ve 1,5 derece eşiğini ulaşılabilir tutma iradesinin, içinde bulunulan yılları çok daha kıymetli hale getirdiğini dile getirdi.

Bu dönüşümün aynı zamanda yeni fırsatlar ürettiğini anlatan Kurum, daha temiz enerji sistemleri, yeni yatırımlar, yeni iş alanları ve daha yüksek yaşam kalitesinin mümkün olduğunu, toplumsal desteğin kalıcı hale gelmesinin bu dönüşümün sağlayacağı kazanımların toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına bağlı olduğunu söyledi.

COP31 Başkanı Murat Kurum, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile tarafları dikkatle dinleyen, uzlaşı alanlarını büyütmeye çalışan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Azaltım alanındaki imkanların her geçen gün genişlediğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Antalya'da ortaya çıkacak sonuçlar, ülkelerin kendi belirledikleri iklim hedeflerini hayata geçirmelerine doğrudan katkı sunsun ve buna ilişkin biliyorsunuz Eylem Gündemini ilerletebilmek, bugün geldiğimiz noktayı daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla bir Örtü Karar alacağımızı, tüm dostlarımızla birlikte bu iradeyi ortaya koymak istediğimizi ifade etmiştik. Buna ilişkin ilk taslak metni yayınladık, geri dönüşleri aldık. İkinci taslak metni de yarın yine sizlerle paylaşacağız. Akşam bakan istişaremiz olacak. Bakan divanında hep birlikte konuşacağız, hep birlikte istişare edeceğiz ve istiyoruz ki Antalya'da bir şeyler değişsin. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar alalım."

Kurum, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu imkanlardan daha güçlü biçimde yararlanabilmesi için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılmasının, uygulama kapasitesinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasındayız"

COP31 Başkanı Kurum, her ülkenin imkanlarının ve kalkınma yolunun farklı olduğuna dikkati çekti. Proje geliştirme desteğinin uygun finansman araçlarıyla buluşturulduğunda, ulusal önceliklerin yatırıma dönüşmesini de hızlandırabileceğini anlatan Kurum, ulusal tecrübelerin paylaşılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Azaltım Çalışma Programının oluşturduğu platforma da değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Program, ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlandığı, uygulamadaki engelleri birlikte değerlendirdiği ve çözüm önerilerini yatırım imkanlarıyla buluşturduğu önemli bir platform oluşturdu. Önceki COP başkanlıklarının ve bütün tarafların katkılarıyla ortaya çıkan bu birikimi şimdi daha ileriye taşıma sorumluluğumuz var. Bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasındayız. İlk hafta boyunca yürütülen teknik çalışmalar ve görüş alışverişleri, bugün yapacağımız siyasi değerlendirmeler için güçlü bir zemin oluşturdu."

Bakan Kurum, programın kolaylaştırıcı ve ülkelerin kendi koşullarına saygı gösteren yapısının, açık ve yapıcı bir görüş alışverişi için önemli bir alan oluşturduğunu vurguladı.

"COP31'de azaltım alanında öncelikleriniz neler? Uygulamayı hızlandırmak için hangi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Azaltım Çalışma Programının geleceğini nasıl daha etkili hale getirebiliriz? Bu sorulara vereceğiniz cevapların, farklı görüşler arasında yeni uzlaşı alanları açacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Kurum, "Başkanlık olarak tarafların yönlendirdiği, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç içerisinde ortak bir sonuca ulaşılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Antalya'dan 2030 öncesi eylemi hızlandıran, uygulamayı güçlendiren ve ülkelerin kendi şartları içinde ilerlemesini kolaylaştıran bir anlayışla ayrılmayı temenni ediyorum." dedi.