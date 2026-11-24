(ANKARA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) kapsamlı bir anlaşmaya varılamamasının ardından iklim zirvelerinin karar alma mekanizmasının değiştirilmesi gündeme geldi. Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, COP sürecinde kapsamlı reform çağrısında bulunurken, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, reform yapılabilecek alanların olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Başkanlığını, Avustralya'nın ise Müzakereler Başkanlığını üstlendiği COP31'de nihai karar metni üzerinde uzlaşı sağlanamaması, BM iklim zirvelerinde kararların konsensüs esasına göre alınmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Panama, Belize, Vanuatu, İngiltere, Marshall Adaları ve Norveç'in nihai karar metnine resmen itiraz etmesi nedeniyle "Antalya Anlaşması" kabul edilemedi. Çin, Hindistan ve çok sayıda gelişmekte olan ülke ise metne resmen itiraz etmedi ve anlaşmaya varılamamasından duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve iklim aktivisti Al Gore, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, COP31'de anlaşmaya varılamamasını skandal olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Dünya liderleri artık en düşük ortak payda ile yetinmek istemiyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik adil geçişin uygulanması ve finanse edilmesi için gerçek adımlar atılmasını istiyorlar. COP sürecinin kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyduğu yıllardır açık."

BM iklim zirvelerinde kararlar, çoğunluk oylaması yerine konsensüs (uzlaşı) esasına göre alınıyor. Oy birliğinden farklı olarak konsensüs, tüm tarafların kararı açıkça desteklemesini değil, hiçbir tarafın karara resmen itiraz etmemesini gerektiriyor.

UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, konsensüse dayalı yaklaşımın 2015 Paris Anlaşması'nda başarılı olduğunu ve yüzyıl sonuna ilişkin küresel sıcaklık artışı tahmininin yaklaşık 5 dereceden 2,6 dereceye düşürülmesine katkı sağladığını belirtti. Ancak Stiell, söz konusu sistemin artık yetersiz kaldığını, "Açıkça görülüyor ki iyileştirme, modernizasyon ve reform için de alan var. Ancak bu, yalnızca burada yaşananlar nedeniyle değil" sözleriyle belirtti.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı, COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen de karar alma mekanizmasına ilişkin "Temel sorun, COP'lar oluşturulurken, nedenlerini anladığım gerekçelerle, kararların yalnızca konsensüs yoluyla alınmasının öngörülmüş olması. Konsensüs kuralını değiştirmek için de konsensüs gerektiğinde bu oldukça zor bir iş haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Panama da COP31 müzakereleri sırasında zirve başkanlıklarına hitaben yayımladığı açık mektupta, konsensüs esasından basit çoğunluk oylamasına geçilmesinin önünün açılmasını talep etmişti.