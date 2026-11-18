(ANTALYA) - Halkların İklim Zirvesi (HİZ), Antalya'da devam eden COP31 müzakerelerinde fosil yakıtlardan çıkış takvimi, elektrifikasyon hedefi ve iklim krizine uyum finansmanı konusunda henüz uzlaşma sağlanamamasını eleştirdi. HİZ, Türkiye'ye kömürden çıkış planını tesis bazında ve bütçesiyle birlikte açıklama çağrısında bulundu.

Halkların İklim Zirvesi, COP31'de dün yürütülen müzakerelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Karar taslağında fosil yakıtlardan çıkış tarihleri ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak uyum finansmanının hala netleşmediğine dikkat çekilen açıklamada, "COP31 taraflarını, halkların yaşamını ve geçim kaynaklarını doğrudan ilgilendiren bu yükümlülükleri nihai kararda açıkça belirlemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümetler yeni fosil yakıt yatırımlarını durdurmalı, mevcut tesislerin aşamalı kapanış takvimini ve bu takvimin nasıl uygulanacağını açıklamalıdır. Fosil yakıt teşviklerine ayrılan kaynaklar, işçilerin gelirini ve sosyal güvenlik haklarını korumak, insana yakışır ve sendikalı işler yaratmak, maden bölgelerinde kirletilen toprağı ve suyu onarmak için kullanılmalıdır. Türkiye'ye çağrımız, kömürden çıkış planını tesis bazında, bütçesiyle birlikte açıklaması ve işçilerin, sendikaların, yerel yönetimlerin ve etkilenen toplulukların karar süreçlerine doğrudan katılımını güvenceye almasıdır.

"ELEKTRİFİKASYON FOSİL YAKIT KULLANIMINI AZALTMALI"

Elektriğin tüketimdeki payı artarken kömür ve gaz kullanımı devam edebilir. Hükümetler, elektrifikasyon planlarıyla hangi fosil yakıt kullanımının sona ereceğini ve emisyonların kaynağında ne kadar azalacağını açıklamalıdır. Enerji demokrasisi, elektriğin hangi kaynaklarla, nerede ve kimin ihtiyaçları için üretileceğini belirleyen kararlarda halkın söz ve yetki sahibi olmasını gerektirir.

Nihai metinde her ülkenin sağlayacağı hibe tutarı ve ödeme tarihleri açıklanmalı, gerçekleşen ödemeler düzenli olarak kamuoyuna raporlanmalıdır. Kredilerin toplam tutarı hibe olarak kaydedilmemeli ve uyum finansmanı ülkelerin borç yükünü artırmamalıdır. Kayıp ve zararların karşılanması için uyum bütçesine ek hibeler sağlanmalı, iklim felaketlerinden etkilenen toplulukların bu kaynaklara doğrudan erişimi kolaylaştırılmalıdır."

"KIYI TOPLULUKLARININ HAKLARI KORUNMALI"

Deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına ilişkin görüşmelere de değinilen açıklamada, kıyı topluluklarının güvence altına alınması istendi. Açıklama, COP31 Başkanlığı ve taraflara yönelik şu çağrıyla tamamlandı:

"COP31 Başkanlığı ve taraflardan, bir sonraki taslakta fosil yakıtlardan çıkış tarihlerini, uyum hibelerinin tutarını ve ödeme takvimini açıkça belirtmelerini talep ediyoruz. Hükümetler, Antalya'da üstlenecekleri yükümlülüklerin bütçelere ve ulusal planlara nasıl yansıyacağını kamuoyuna açıklamalıdır."

HİZ ayrıca mavi karbon kredilerinin başka bölgelerde fosil yakıt kullanımını veya emisyon azaltımının ertelenmesini haklı çıkarmak için kullanılmamasını istedi.