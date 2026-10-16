COP31 gönüllülük etkinliği GAÜN'de Çevre Bakanlığı ve UKX işbirliğiyle yapıldı - Son Dakika
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COP31 gönüllülük etkinliği GAÜN'de Çevre Bakanlığı ve UKX işbirliğiyle yapıldı

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COP31 gönüllülük etkinliği GAÜN\'de Çevre Bakanlığı ve UKX işbirliğiyle yapıldı
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GAÜN Hukuk Fakültesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UKX işbirliğinde düzenlenen COP31 Gönüllülük Programı etkinliğinde iklim mücadelesinin hukuki boyutları ele alındı. Programda gönüllülerin görevleri ve başvuru süreci anlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesinde, COP31 Gönüllülük Programı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UKX işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, COP31 süreci, gönüllülük programı ve iklim değişikliğiyle mücadelenin hukuki boyutları ele alındı.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban'ın açılış konuşmasını yaptığı programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu da katıldı.

Etkinlikte, UKX COP31 Alan Sorumlusu Betül Genç, gönüllülük programının kapsamı, gönüllülerin görevleri ve başvuru süreci hakkında bilgi verdi.

GAÜN Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Buket Deniz ise iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası hukuki çerçevesini ve COP müzakerelerinin çevre hukuku açısından önemini anlattı.

Kaynak: AA
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