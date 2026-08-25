COP31 İçin Yön Levhaları Montajı Başladı

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde yollarda yön levhaları montajları yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, COP31 öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belediyenin sorumluluğundaki ana arterler ve bağlantı yollarında bilgi yön levhalarının montajı gerçekleştiriliyor.

Belirlenen noktalara uluslararası standartlara uygun 67 bilgi yön levhaları yerleştirilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece, Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içindeki önemli noktalara daha kolay ulaşması amaçlanıyor.