COP31 Liderler Zirvesi kapsamında resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi yapıldı - Son Dakika
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COP31 Liderler Zirvesi kapsamında resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi yapıldı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde resmi karşılama yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde resmi karşılama yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

Antalya EXPO alanında düzenlenen zirvede konuk liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında BM Genel Sekreteri Guterres, solunda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.

Karşılama töreninin ardından Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmaları için Anadolu Salonu'na geçildi.

Salona, eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yan yana giren Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Programda, Anadolu Ateşi, Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide birleştirdiği gösterisini sergiledi.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiDiplomasiTürkiyeGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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