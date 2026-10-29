Çorlu Belediyesi öğretmenlere çevre ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Çorlu Belediyesi öğretmenlere çevre ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenledi

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Çorlu Belediyesi öğretmenlere çevre ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenledi
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık iradesinin eseri olduğunu belirtti. Çorlu Belediyesi GreenMascot Projesi kapsamında öğretmenlere bilgilendirme çalıştayı düzenledi; projeye seçilen okulların öğretmenleri katıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve kendi geleceğini belirleme iradesinin eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu vurgulayan Sarıkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan zaferin ardından egemenliğin millete ait olduğu Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını ifade etti.

Çorlu'da çevre ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenlendi

Çorlu Belediyesince, Avrupa Birliği Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen GreenMascot Projesi çerçevesinde öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalıştayı düzenlendi.

Belediyenin hizmet binasında gerçekleştirilen çalıştaya, projeye seçilen Çorlu Uğur Okulları, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları ve Çorlu TED Kolejinin öğretmenleri katıldı.

Çalıştayda, GreenMascot Uluslararası Öğrenci Yarışması'nın başvuru süreci ve öğrencilerle yürütülebilecek çevre ve sürdürülebilirlik temalı etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
Çorlu BelediyesiAhmet Sarıkurt29 EkimEğitimGüncelÇorluSon Dakika

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