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Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, komisyon raporları da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kum, toplantı sonunda meclis üyeleriyle sohbet etti.

Ergene'de yol yapım çalışmaları

Ergene'de, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüksel, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgeye müdahale edeceklerini kaydetti.

Öncelik sıralamasının esas alındığı çalışmalarda, halktan gelen taleplerin de dikkate aldıklarını dile getiren Yüksel, "Ekiplerimiz, hava koşullarının izin verdiği zamanlarda gece gündüz demeden işlerine devam ediyor. Bizler de yapılan bu çalışmaları yakından takip ederek sık sık bilgi alıyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmeden onlara en iyi hizmeti sunabilmek." ifadelerini kullandı.