Çorlu'da Akraba Kavgası: 2 Yaralı, 7 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akraba oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek sokağa taşması üzerine kavga yaşandı.

Kavgada darbedilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.