Çorlu'da Çevre Denetimleri ve Aşure Dağıtımı - Son Dakika
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Çorlu'da Çevre Denetimleri ve Aşure Dağıtımı

04.07.2026 11:27
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Çorlu Belediyesi, çevre denetimlerini sürdürerek çevreyi kirletenlere cezai işlem yaptı.

Çorlu Belediyesi, çevre denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucunda, bölgeye kaçak hafriyat ve atık malzemeler bırakan kişiyi tespit etti.

Çevreyi kirleten kişiye, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yasal ve idari işlemler başlatılarak cezai yaptırım uygulandı.

-Çorlu Belediyesi aşure dağıttı

Çorlu Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçede kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve pazar esnafına aşure ikramında bulundu.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında binlerce vatandaşa aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayının hayırlar getirmesini diledi.

-Hayrabolu'da 306 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

Hayrabolu ilçesinde 306 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 306 bin dekar tarım arazisinde yağlık ayçiçeği ekildiğini belirtti.

Ayçiçeğinin ilçe tarımı açısından stratejik öneme sahip ürünlerden biri olduğunu ifade eden Evin, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Bu yıl ayçiçeğinin gelişiminin üreticiyi sevindirdiğini ifade eden Evin, "Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli, emeklerinin karşılığını alacakları bir üretim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evin, ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu ve Türkiye'nin önemli yağlık ayçiçeği üretim merkezleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Çevre Denetimleri ve Aşure Dağıtımı - Son Dakika

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