Çorlu'da Çiftlikte Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikte yakılan hurda malzemelerden sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul Caddesi Şahbaz Mahallesi mevkiinde bulunan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre çiftlik sahibi, hurda malzemeleri yaktı. Rüzgar nedeniyle alevler kontrolden çıkarak çiftlik içerisindeki otluk alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.