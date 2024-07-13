Çorlu'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve polisin TOMA ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Çorlu'nun Yenice Mahallesi Karatepe mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiyecileri, yangına müdahale ederken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar takviye olarak gönderildi. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim bölgesine ilerlemesini önlemek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları yapıldı. Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, olay yerine gelip çalışmaları takip etti. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.