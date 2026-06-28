Çorlu'da DENEYAP Proje Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çorlu'da DENEYAP Proje Şenliği Düzenlendi

Çorlu\'da DENEYAP Proje Şenliği Düzenlendi
28.06.2026 09:28
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DENEYAP öğrencileri, Çorlu'da projelerini sergiledi, etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği gerçekleştirildi.

Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, burada yaptığı konuşmada, Deneyap dönem sonu proje şenliğini yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını ortaya koymaları açısından önemli olduğunu ifade eden Hekim, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergileyen tüm öğrencileri tebrik etti.

Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile aileler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları teknoloji projelerini davetlilere tanıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da DENEYAP Proje Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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