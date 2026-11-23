TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce midibüse çarptı, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Tekirdağ arasındaki Çorlu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Virajı alamayan Burak İ. yönetimindeki 59 AKZ 096 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Tahsin D.'nin kullandığı 59 S 0327 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 250 metre sürüklenerek yol kenarındaki otluk alanda bulunan elektrik direğine çarptı.

Elektrik direği aracın üzerine devrilirken, kazada sürücü Burak İ. ile yolcu Cansu T. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.