Çorlu\'da Hint Keneviri Yetiştireni Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.K'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi, hassas terazi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.