Çorlu'da iddiaya göre 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorlu'da iddiaya göre 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu\'da iddiaya göre 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İddiaya göre Çorlu'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, 1'i park halindeki 2 araca çarptıktan sonra otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazada yaralanan bir kişi Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1'i park halindeki 2 araca çarpan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle, M.K.İ. yönetimindeki 34 NMH 069 plakalı otomobile, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücüsü M.K.İ.'nin kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. M.K.İ. yaralandı. Diğer sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.İ., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
OtomobilGüncelPolisÇorluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:03:33. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da iddiaya göre 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei