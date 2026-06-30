Çorlu'da İki Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
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Çorlu'da İki Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Çorlu\'da İki Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü
30.06.2026 12:50
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan iki yangında toplam 350 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında, yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.

Sarılar-Deregündüzlü yolu üzerindeki bir ekili buğday tarlasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Çorlu Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü, 250 dönüm alan zarar gördü.

Yaklaşık 1 saat sonra bu kez de Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkisinde buğday ekili alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplere mahalleli de iş makineleri ve su tankerleriyle destek verdi. Yoğun çabalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangınlarla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da İki Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü - Son Dakika

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