Çorlu\'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, 2'si park halinde 4 araca çarptı. 2 kişi yaralanırken, kaçan sürücü takiple yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, İ.T. yönetimindeki 59 AIT 152 plakalı hafif ticari araca ardından A.H.C.'nin kullandığı 48 ABM 378 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki 2 otomobile daha çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler İ.T. ile A.H.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan otomobil sürücüsü takip sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA)