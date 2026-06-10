Çorlu'da Kaza: Otomobil Kahvehaneye Çarptı - Son Dakika
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Çorlu'da Kaza: Otomobil Kahvehaneye Çarptı

Çorlu\'da Kaza: Otomobil Kahvehaneye Çarptı
10.06.2026 20:28
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Kontrolden çıkan otomobil, kahvehaneye çarpıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kahvehanenin duvarına çarptı. Kazada sürücü Hasibe Güngör (56), yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak üzerinde 16.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Güngör (56) idaresindeki 50 ADR 035 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp bir kahvehanenin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Güngör yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobilde ve kahvehanede maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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