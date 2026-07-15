Çorlu\'da Kazada Sürücü Kaçtı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası sürücü aracıyla uzaklaşırken, o anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün otomobili, park halindeki kamyonete arkadan çarpıp kaçtı. Kamyonette savrulup önündeki otomobile vurdu. Araçlarda hasar oluştu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.