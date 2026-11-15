Çorlu'da minibüsle çarpışan hafif ticari aracın kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çorlu'da minibüsle çarpışan hafif ticari aracın kaza anı kameraya yansıdı

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Çorlu\'da minibüsle çarpışan hafif ticari aracın kaza anı kameraya yansıdı
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Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde hafif ticari araç, yan yoldan çıkan kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 59 AOT 688 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yan yoldan çıkan 59 AHD 786 kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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