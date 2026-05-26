Çorlu'da Motosiklet Kaza Yaptı: İki Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda S.T. idaresindeki 59 ALR 591 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü devrilirken, sürücü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
