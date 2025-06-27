Çorlu\'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanındaki M.F.K. ise yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Azra Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.