 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorlu'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Polis ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Çorlu\'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı
22.01.2024 - 14:14,
Abone Ol

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde kar yağdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu ilçede kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Çorlu, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement