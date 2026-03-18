Çorlu'da Otomobil Yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesinde, N.Ö. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracının yandığını fark eden sürücü, inerek otomobilden uzaklaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.