Çorlu\'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ö. ve H.N'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'da trafik denetimi yapıldı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla belediye ve özel halk otobüslerinde denetim yaptı.
Denetimde kurallara uymayan 4 sürücüye 4 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlere, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de katıldı.
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