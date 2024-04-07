Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çorlu\'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen M.Y'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu. Zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, Çerkezköy ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı da gözaltına alındı. Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı ve kurallara uymayan 4 sürücüye ceza uygulandı.

07.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
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Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ö. ve H.N'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da trafik denetimi yapıldı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla belediye ve özel halk otobüslerinde denetim yaptı.

Denetimde kurallara uymayan 4 sürücüye 4 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlere, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de katıldı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Jandarma, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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