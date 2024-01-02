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Çorlu ilçesinde sağanak etkili oluyor.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı.
Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika