 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin girişlerinde sığındı. Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı ve çevre yolu ile Bülent Ecevit Bulvarı'nda biriken suyu temizledi. İlçede hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çorlu\'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
02.01.2024 - 15:23,
Abone Ol

Çorlu ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı.

Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

su baskını, Çorlu, Çevre, Hava Durumu, Trafik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement