Çorlu'da şehit polisler için mevlit programı düzenlendi

25.05.2026 11:03
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için mevlit programı düzenlendi.

Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehit polis memurları için dua edildi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Kamil Kıspet, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

