Çorlu'da Üst Kat Yangını Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Dere 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı belirtilen çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede kalan 3 kişiyi güvenli şekilde binadan çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını heyecan içinde izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),