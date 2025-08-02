Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Ele Geçirildi

Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Ele Geçirildi
02.08.2025 17:58
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Çorlu'da evinde 1 kg sentetik uyuşturucu bulunan F.B. tutuklandı. Uyuşturucu ticareti soruşturuluyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde, F.B'nin evinde yaptığı aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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