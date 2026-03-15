Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu
Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

15.03.2026 09:58
Çorlu'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı, operasyon düzenlendi.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
