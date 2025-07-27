Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 330 gram esrar, 2 Hint keneviri, 2 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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