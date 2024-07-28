Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde Ş.A'ya ait evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Ş.A. ile evde bulunan M.T. gözaltına alındı.

28.07.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde Ş.A'ya ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ş.A. ile evde bulunan M.T. gözaltına alındı.

Çorlu'da 3 bin 920 makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 3 bin 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler A.E'ye ait iş yerinde yaptığı aramada, 3 bin 920 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Hürriyet Mahallesi'nde K.K'yi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 12:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement