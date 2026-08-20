Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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