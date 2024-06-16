Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada, 230 gram eroin, 616 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

Evde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.