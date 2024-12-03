Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan bir işyerini deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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