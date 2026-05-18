Çorlu'da şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı

18.05.2026 14:18
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için cenaze töreni düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşanırken, şehitlerden Koç'un naaşı Van'a, Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde düzenlenen törene şehit polislerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.

Törende şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Ege Tütüncüler'in polis üniforması giymesi duygusal anlar yaşattı.

Eda Tütüncüler, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Sen ölmedin canım eşim, evladımız bana emanet." diyerek gözyaşı döktü.

Meslektaşları da törende gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra tören mangasının omuzlarında cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde şüpheli Orhan Altan'ın (24) açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA

