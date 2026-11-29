Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine daha konforlu ulaşım hizmeti sunabilmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yol çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesine yeni bina

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinin yeni hizmet binasına ilişkin proje etüt ihalesi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan projenin ilk etabı, 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanını kapsıyor.

Betonarme taşıyıcı sistemle yapılması planlanan binada, mühendislik eğitimine yönelik derslik ve laboratuvarların yanı sıra sosyal alanlar da bulunacak.

Binanın deprem güvenliğini artırmak amacıyla projede 96 viskoz sönümleyiciye yer verildi. Sistemle deprem sırasında yapıya etki eden kuvvetlerin azaltılması ve binanın kullanılabilirliğinin korunması hedefleniyor.

Yeni hizmet binasıyla fakültenin eğitim ve uygulama olanaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

TTSO Başkanı Günay'a ziyaret

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Tekirdağ İl Başkanı Leman Konukçu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Günay ve Konukçu birlikte yapılabilecek çalışmaları görüştü.

Günay, ziyaretlerinden dolayı Konukçu ve beraberindekilere teşekkür etti.