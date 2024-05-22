Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu\'nda Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlenen yıl sonu kermesinde veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve içecekler satıldı. Elde edilen gelir okul idaresine teslim edildi. Okul Müdürü Fehmi Çele, kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

22.05.2024 15:41
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda yıl sonu kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde idare tarafından hazırlanan çadırlara kurulan stantlarda velilerce hazırlanan poğaça, börek, kek, kurabiye, tatlılar ve içecekler ziyaretçilere sunuldu.

Satıştan elde edilen gelir, velilerce okul idaresine teslim edildi.

Okul Müdürü Fehmi Çele, yüz boyama ve değişik aktivitelerin de yer aldığı kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çele, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek, "Okulumuzda geleneksel hale gelen kermes etkinliğimizi bu yıl da çok güzel bir ortamda yaptık. Birbirinden değişik ürünlerin satıldığı kermesimizde elde edilen para ile okulumuzun eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

Yeşil alanların bakımı yapılıyor

Çorlu'da yeşil alanların bakımı yapılıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle beraber, Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı.

Park, bahçe, mesire alanı ve benzeri yeşil alanlarda çalışma başlatan ekipler, bozulan bitkileri yenilerken bazı mevsim çiçeklerini de dikiyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gün içinde yapılan bakım çalışmaları ve gece saatlerinde sulama yapılan bitkilerin kısa sürede ilçeye çok güzel bir görüntü kazandıracağını belirterek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda Yıl Sonu Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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