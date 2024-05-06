Çorluspor 1947, sahasında kazandığı maçla şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Çorluspor 1947, sahasında kazandığı maçla şampiyonluğunu ilan etti

Çorluspor 1947, sahasında kazandığı maçla şampiyonluğunu ilan etti

Çorluspor 1947, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Yuvacıkspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi. Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, taraftarlara, sporculara ve teknik heyete teşekkür ederek 3. Lig yolunun da açıldığını belirtti. Kutlamalara Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

06.05.2024 12:41
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Çorluspor 1947 sahasında kazandığı maç sonrası ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, General Basri Saran Stadyumu'nda çıktığı Yuvacıkspor müsabakasını 3 – 0'lık skor ile kazandı.

Alınan galibiyet sonrası matematiksel olarak gurubunda şampiyon olan Çorluspor 1947'ye 3. Lig yolu da açılmış oldu.

Kulübün şampiyon olması nedeniyle ilçenin her yerinde değişik kutlamalar yapıldı.

Yüzlerce aracın katıldığı konvoylar oluşturan taraftarlar, şampiyonluğun tadını çıkarttı.

Atatürk Meydanı'nda yapılan kutlamalarda konuşan Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, "Çok güzel bir müsabaka sonrası 3 puan daha alarak şampiyonluğu garantiledik. Matematiksel olarak şampiyon olan kulübümüz için 3. Lig yolu da açılmış oldu. Bizleri hiçbir maçımızda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, bütün enerjilerini sonuna kadar kullanan sporcularımıza ve onları şampiyonluğa götüren teknik heyetimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kutlamalara Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorluspor 1947, sahasında kazandığı maçla şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

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