Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Meryem T. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18.07.2024 16:23
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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Meryem T. idaresindeki 19 AAV 424 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Çorum kara yolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan Müzeyyen K, Melike K, Sabiha A, Merve G, Defne Naz G. ve Umut T. yaralandı.

Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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