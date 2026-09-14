Çorum Alaca'da kene ısıran kadın 3 günlük yoğun bakımın ardından öldü - Son Dakika
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Çorum Alaca'da kene ısıran kadın 3 günlük yoğun bakımın ardından öldü

Çorum Alaca\'da kene ısıran kadın 3 günlük yoğun bakımın ardından öldü
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Çorum'un Alaca ilçesi Akçiçek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alaca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Polat, 3 gün yoğun bakımda tutulmuştu.

ÇORUM'un Alaca ilçesi Akçiçek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kene tarafından ısırılan Zeliha Polat, rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Polat, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Polat, 3 gün yoğun bakımda tutuldu. Zeliha Polat, bu sabah yaşamını yitirdi. Polat, öğle vakti Akçiçek köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da kene ısıran kadın 3 günlük yoğun bakımın ardından öldü - Son Dakika

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