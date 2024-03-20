Çorum Alaca\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

ABD'de Teksas Eyaleti, Göçmen Karşıtı Yasayı Uygulamaya Devam Edebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin en katı göçmen karşıtı yasalarını uygulamasına izin verdi. SB4 olarak adlandırılan yasa, eyalet polisine sınırı yasa dışı geçtiğinden şüphelenilen herhangi birini durdurup gözaltına alma yetkisi veriyor. Yasa, federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanlığı, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Yasa, Teksas ve Meksika arasındaki ilişkileri de zedeleyebilir.