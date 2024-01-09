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Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı ve Yanmaya Başladı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı ve Yanmaya Başladı: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. idaresindeki otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı ve yanmaya başladı. Kazada sürücü ve yanında bulunan E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum Alaca\'da Otomobil Takla Attı ve Yanmaya Başladı: 2 Yaralı
09.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 16:02
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Çorum'un Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 19 LP 560 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Yaralanan sürücü ve yanında bulunan E.T, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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